Portekiz ve Yunanistan neden öne çıktı?





Son on yılda Portekiz ve Yunanistan, Amerikalı turistlerin en fazla yöneldiği ülkeler arasında öne çıktı. Görece daha ulaşılabilir maliyetler, güçlü gastronomi deneyimi, tarihi doku ve sosyal medyada öne çıkan manzaralar bu ilgiyi besleyen başlıca unsurlar oldu.

Özellikle Lizbon, Porto, Atina ve ada rotaları; deniz, tarih ve şehir deneyimini bir arada sunması sayesinde öne çıkıyor. Amerikalı turistler için bu ülkeler, hem Akdeniz deneyimi hem de göreli fiyat avantajı sunan yeni favoriler hâline geliyor.