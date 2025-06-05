Ankara bayram namazı: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'nın Kurban Bayramı namaz vakti ve saati...

Yaklaşık 6 milyon Ankaralı Kurban Bayramı'nı karşılamak için saatleri sayıyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar bayram namazını eda etmek için sabırsızlanıyor. Memurundan siviline yüz binler bayram sabahı camileri dolduracak. 2 rekatlık bayram namazı için bugün itibarıyla aramalar sıklaştı. Arife gününde en çok iletilen soru "Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" şeklinde...

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