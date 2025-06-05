Ankara bayram namazı: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'nın Kurban Bayramı namaz vakti ve saati...
Türkiye'nin başkenti Ankara, 2025 Kurban Bayramı namazına hazırlanıyor. İslam alemi için olmazsa olmazlardan biri olan bayram namazı ibadeti için heyecan tavan yapmış durumda... Ankara halkı sabahın ilk ışıkları ile birlikte camilere akın edecek. Bu hayırlı görev öncesi bugün en çok yöneltilen soru: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Yaklaşık 6 milyon Ankaralı Kurban Bayramı'nı karşılamak için saatleri sayıyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar bayram namazını eda etmek için sabırsızlanıyor. Memurundan siviline yüz binler bayram sabahı camileri dolduracak. 2 rekatlık bayram namazı için bugün itibarıyla aramalar sıklaştı. Arife gününde en çok iletilen soru "Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" şeklinde...
Ankara bayram namazı vakti
13 Ekim 1923'te başkent olan Ankara'da 2025 Kurban Bayramı namazı saat 05.55'te kılınacak.
Ankara'nın en önemli camileri
1. Kocatepe Camii
Ankara’nın ve Türkiye’nin en büyük camilerinden biridir.
1967–1987 yılları arasında yapılmıştır.
Klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiştir.
4 minareli, büyük kubbeli ve geniş iç hacimli yapısıyla başkentin simgelerindendir.
2. Hacı Bayram-ı Veli Camii
14. yüzyılda yapılmıştır, 1427–1428 yıllarına tarihlenir.
Ankara’nın en eski ve en çok ziyaret edilen camilerinden biridir.
Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Augustus Tapınağı ile yan yanadır.
Hem dini hem kültürel açıdan önemlidir.
3. Melike Hatun Camii
2017 yılında ibadete açılmıştır.
Klasik Osmanlı cami mimarisine sahiptir.
Özellikle merkezi konumu ve büyüklüğüyle dikkat çeker.
4. Ahmet Hamdi Akseki Camii
2013 yılında açılmıştır.
Modern ve Selçuklu-Osmanlı sentezi mimarisiyle dikkat çeker.
Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet etkinliklerinde sıkça kullanılan camilerdendir.
5. Cenabi Ahmet Paşa Camii
1565 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
Ankara’daki en önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biridir.
Sade ve klasik mimarisiyle öne çıkar.
6. Ahi Elvan Camii
14. yüzyılda yapılmıştır.
Ahilik dönemine ait nadir camilerdendir.
Ahşap tavanı ve süslemeleri ile dikkat çeker.