Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, belli oldu mu? TOKİ Ankara nihai liste yayımlandı mı, başvuru sonuçları açıklandı mı?
TOKİ'nin bu hafta yapacağı kura töreni takvimi açıklandı. Ankara için kura tarihi paylaşılmadı. Yeni haftada konu gündem olurken on binler "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu hızlandırmış durumda...
16-12 Şubat TOKİ kura takvimi belli oldu. Birçok ilde kura heyecanı yaşanacak. Toplu Konut İdaresi üç büyük ilin kura tarihini paylaşmadı. Bu nedenle Ankaralılar takvim bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Sıklıkla "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu ağır basıyor.
Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara kura takvimini duyurmadı. Ankara'da kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Bu haftaki kura takvimi
16 Şubat Eskişehir, Karaman
17 Şubat Konya, Sakarya
18 Şubat Mersin, Kırklareli
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa