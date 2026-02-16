Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, belli oldu mu? TOKİ Ankara nihai liste yayımlandı mı, başvuru sonuçları açıklandı mı?

16-12 Şubat TOKİ kura takvimi belli oldu. Birçok ilde kura heyecanı yaşanacak. Toplu Konut İdaresi üç büyük ilin kura tarihini paylaşmadı. Bu nedenle Ankaralılar takvim bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Sıklıkla "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu ağır basıyor.