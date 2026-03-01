Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte kura takvimi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona yaklaşılıyor. Yeni haftanın kura takvimi duyuruldu. Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura tarihi de açıklandı. Şimdi başkentte yaşayanlar "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.