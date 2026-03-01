Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte kura takvimi
Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gelecek hafta yapılacak kuraların tarihlerini açıkladı. Böylelikle Ankara için yapılacak tören tarihi de açıklandı. İşte "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunun yanıtı...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona yaklaşılıyor. Yeni haftanın kura takvimi duyuruldu. Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura tarihi de açıklandı. Şimdi başkentte yaşayanlar "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre Ankara'da kuralar 3 Mart Salı günü gerçekleşecek. Tören saati ise henüz belirtilmedi.
2–8 Mart haftasında yapılacak kuralar şöyle:
Ankara: 31 bin 73 konut (3 Mart, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi)
Muğla: 6 bin 417 konut (4 Mart)
İzmir: 21 bin 20 konut (6 Mart)
Hatay: 13 bin 289 konut (6 Mart)