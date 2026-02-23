Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı, başvuru sonuçları ilan edildi mi?
Başkent'te TOKİ heyecanı giderek artarken başvuru yapan vatandaşlar kura sürecine kilitlendi. Sosyal konut projesi kapsamında Ankara için yapılacak çekilişin takvimi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce kişi resmi açıklamaları yakından izliyor. Peki Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ’nin Ankara projelerinde hak sahipliği süreci gündemin üst sıralarına tırmandı. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura günü ve isim listesinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ Ankara 31 bin 73 konut kura töreni henüz netleşmedi. Başkent'te kuraların gelecek hafta içi çekilmesi bekleniyor.
TOKİ 23-28 Şubat kura takvimi
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye