Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? Nihai liste duyuruldu mu?

Ankara'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesine yüz binler başvuru yaptı. Her hafta belirlenen illerde kura töreni gerçekleşiyor. TOKİ'nin bu hafta yayımladığı takvimde Ankara yine yer almazken Başkant'te yaşayanlar "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.