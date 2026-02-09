Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? Nihai liste duyuruldu mu?
Toplu Konut İdaresi 9-15 Şubat kura takvimini açıkladı. Takvimde bu hafta Ankara yer almadı. Ankaralılar yeni hafta ile birlikte aramalarını hızlandırırken peş peşe "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" diye soruyor.
Ankara'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesine yüz binler başvuru yaptı. Her hafta belirlenen illerde kura töreni gerçekleşiyor. TOKİ'nin bu hafta yayımladığı takvimde Ankara yine yer almazken Başkant'te yaşayanlar "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
Ankara 31 bin 73 konut için kura tören tarihi belirlenmedi. Net bir tarih verilemezken beklentiler şubat sonu gibi çekilişin gerçekleşmesi yönünde...
Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:
9 Şubat - Yozgat
9 Şubat - Kütahya
10 Şubat - Bilecik
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir