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Ankara’da gökyüzü şöleni! Lyrid meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Nisan ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Lyrid meteor yağmuru, Ankara semalarında görsel bir şölen sundu. 21-22 Nisan gecelerinde zirveye ulaşan meteor yağmuru, şehir ışıklarından uzak bölgelerde net şekilde izlenebildi. Kızılcahamam'daki Işık Dağı ve Karagöl Jeositi, en iyi gözlem alanlarından biri oldu.

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Ankara’da gökyüzü şöleni! Lyrid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 1

Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen Lyrid meteor yağmuru, Ankara’da gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

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Ankara’da gökyüzü şöleni! Lyrid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 2

Gece saatlerinde yoğun şekilde gözlemlenen meteor yağmuru, özellikle açık havanın etkisiyle net biçimde izlenebildi.

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Ankara’da gökyüzü şöleni! Lyrid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 3

16-25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilen Lyrid meteor yağmurunun, 21-22 Nisan gecelerinde zirveye ulaşması bekleniyordu.

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Ankara’da gökyüzü şöleni! Lyrid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Resim: 4

Saatte yaklaşık 15 ila 20 meteorun görülebildiği bu gökyüzü olayı, şehir ışıklarının az olduğu bölgelerde daha belirgin bir şekilde izlenebiliyor.

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