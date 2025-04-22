Ankara’da gökyüzü şöleni! Lyrid meteor yağmuru geceyi aydınlattı
Nisan ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Lyrid meteor yağmuru, Ankara semalarında görsel bir şölen sundu. 21-22 Nisan gecelerinde zirveye ulaşan meteor yağmuru, şehir ışıklarından uzak bölgelerde net şekilde izlenebildi. Kızılcahamam'daki Işık Dağı ve Karagöl Jeositi, en iyi gözlem alanlarından biri oldu.
Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen Lyrid meteor yağmuru, Ankara’da gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.
Gece saatlerinde yoğun şekilde gözlemlenen meteor yağmuru, özellikle açık havanın etkisiyle net biçimde izlenebildi.
16-25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilen Lyrid meteor yağmurunun, 21-22 Nisan gecelerinde zirveye ulaşması bekleniyordu.
Saatte yaklaşık 15 ila 20 meteorun görülebildiği bu gökyüzü olayı, şehir ışıklarının az olduğu bölgelerde daha belirgin bir şekilde izlenebiliyor.