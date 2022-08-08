Ankara'ya 8 yeni üst geçit
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarına yapılacak 8 yeni yaya üst geçidi için ihaleye çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte hem yayaların hem de sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.
Başkentte geçen yıl 9 modern görünümlü yaya üst geçidi yapıldı. Bu yıl da 4 tanesinin yapımına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 28 Temmuz 2022 tarihinde 8 yaya üst geçidi için ihaleye çıktı.
Yapılacak olan ihaleye 5 firma teklif sundu.
ABB, kent genelinde ana arterler başta olmak üzere yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlayarak, araç-yaya-trafik emniyetini hedefliyor.