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Ankara'ya 8 yeni üst geçit

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarına yapılacak 8 yeni yaya üst geçidi için ihaleye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte hem yayaların hem de sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

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Başkentte geçen yıl 9 modern görünümlü yaya üst geçidi yapıldı. Bu yıl da 4 tanesinin yapımına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 28 Temmuz 2022 tarihinde 8 yaya üst geçidi için ihaleye çıktı.

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Yapılacak olan ihaleye 5 firma teklif sundu.

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ABB, kent genelinde ana arterler başta olmak üzere yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlayarak, araç-yaya-trafik emniyetini hedefliyor.

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