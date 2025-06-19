ANLIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

"Son depremler" araması yoğun şekilde yapılıyor. Aramlar şiddetli depremler olduğunda daha da hızlanıyor. Bugünkü deprem listesi de yine kontrol edilmek isteniyor. "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

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