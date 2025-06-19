ANLIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Vatandaşlar anlık son depremleri kontrol etmek istiyor. Bu günlerde panik yaratan bir deprem olmazken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler merak ediliyor. Sıkça "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusuna yanıt aranıyor.
"Son depremler" araması yoğun şekilde yapılıyor. Aramlar şiddetli depremler olduğunda daha da hızlanıyor. Bugünkü deprem listesi de yine kontrol edilmek isteniyor. "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Son depremler listesi...
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayınız
11:01 – Ayn el-Arab (Halep, Suriye) – 1.7
11:01 – Akdeniz, Fethiye açıkları (Muğla) – 1.9
08:52 – Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) – 2.5
07:51 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.8
07:32 – Simav (Kütahya) – 1.9
07:12 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.7
06:54 – Simav (Kütahya) – 1.9
06:51 – Simav (Kütahya) – 1.6
06:08 – Simav (Kütahya) – 1.3
05:54 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.8
05:52 – Kozan (Adana) – 1.5
05:52 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.0
05:50 – Hisarcık (Kütahya) – 1.6
05:38 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 3.4
03:55 – Simav (Kütahya) – 1.1
03:46 – Aksu (Antalya) – 1.0
03:37 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.3
03:36 – Gölyaka (Düzce) – 0.9
03:34 – Refahiye (Erzincan) – 1.4
03:34 – Simav (Kütahya) – 1.5