Anlık son depremler: İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri...

Bursalılar ve İstanbullular iki gün boyunca Gemlik'te yaşanan depremlerle sarsıldı. Milyonlarca insan depremler nedeniyle paniğe kapıldı. Bugün deprem olup olmadığı kontrol edilmeye çalışılırken son verileri merak edenler "son depremler" araması yapıyor.

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