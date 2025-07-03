Anlık son depremler: İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri...
Bursa'da iki gün boyunca yaşanan depremler halkı tedirgin etti. İstanbul'da da hissedilen deprem korkunun boyutunu bir hayli artırdı. Bugün bölge sakin bir gün geçirirken "son depremler" araması yine yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri...
Bursalılar ve İstanbullular iki gün boyunca Gemlik'te yaşanan depremlerle sarsıldı. Milyonlarca insan depremler nedeniyle paniğe kapıldı. Bugün deprem olup olmadığı kontrol edilmeye çalışılırken son verileri merak edenler "son depremler" araması yapıyor.
3 Temmuz 2025 son depremler...
Kandilli Rasathanesi deprem verileri için tıklayınız
AFAD son depremler listesi için tıklayınız
12:37 – Ege Denizi, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.7
12:32 – Kırkağaç (Manisa) – 1.4
12:28 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.3
12:22 – Kemah (Erzincan) – 1.2
12:20 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
12:19 – Selçuklu (Konya) – 1.3
11:59 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9
11:47 – Yatağan (Muğla) – 1.6
11:40 – Milas (Muğla) – 1.4
11:30 – Simav (Kütahya) – 1.7
11:14 – Toprakkale (Osmaniye) – 2.2
10:51 – Adaklı (Bingöl) – 1.8
10:17 – Köprüköy (Erzurum) – 1.7
10:13 – Orhaneli (Bursa) – 1.7
10:07 – Beyağaç (Denizli) – 1.2
10:02 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.7
09:55 – Korkut (Muş) – 1.9
09:16 – Karamanlı (Burdur) – 1.4
08:36 – Toprakkale (Osmaniye) – 2.7
08:10 – Toprakkale (Osmaniye) – 2.0
08:07 – Darende (Malatya) – 1.5
07:55 – Gemlik (Bursa) – 2.1