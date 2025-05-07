ANLIK SON DEPREMLER: İstanbul'da yeni deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Marmara Denizi'nde yeni deprem oldu. Bu gelişme İstanbullularda paniğe neden olurken "son depremler" araması yine hızlandı. Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayanlar ise "İstanbul'da yeni deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Son depremler araması Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sonrası yeniden gündem oldu. Binlerce kişi depremin büyüklüğünü öğrenmeye çalışırken "İstanbul'da yeni deprem mi oldu?" sorusu sıklaşmış durumda... İşte AFAD'ın geçtiği deprem listesi...
7 Mayıs son depremler listesi
7 Mayıs 2025 tarihinde Marmara Ereğlisi açıklarında dikkat çeken iki deprem kaydedildi. İlki sabah saat 05:10'da 1.4 büyüklüğünde meydana gelirken, ikincisi saat 08:07’de 3.0 büyüklüğündeydi. İstanbul Büyükçekmece'de ise saat 12.22'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:22:58 – Büyükçekmece (İstanbul) – 3.2
11:54:16 – Kumluca (Antalya) – 2.5
11:44:58 – Büyükorhan (Bursa) – 1.9
11:22:33 – Akçadağ (Malatya) – 1.3
11:21:08 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.3
10:22:33 – Tuzlukçu (Konya) – 1.3
10:13:58 – Büyükçekmece (İstanbul) – 1.6
10:11:03 – Simav (Kütahya) – 1.6
10:10:48 – Büyükçekmece (İstanbul) – 1.7
10:07:11 – Büyükçekmece (İstanbul) – 1.7
10:05:16 – Silivri (İstanbul) – 1.8
09:54:11 – Simav (Kütahya) – 1.5
09:46:59 – Şarköy (Tekirdağ) – 1.5
09:43:11 – Simav (Kütahya) – 1.0
09:40:36 – Merkez (Erzincan) – 1.2
09:39:44 – Sivrice (Elazığ) – 2.3
09:33:29 – Refahiye (Erzincan) – 1.2
08:57:48 – Arsuz (Hatay) – 1.8
08:35:38 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 2.0
08:27:36 – Germencik (Aydın) – 1.8
08:17:24 – Simav (Kütahya) – 1.8
08:11:31 – Simav (Kütahya) – 1.5
08:07:28 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 3.0