Çanakkale'deki atölyelerinde kişiselleştirilmiş hediyeler tasarlayan kadın girişimciler Kübra Canbolat ve Esra Baltaoğlu, Anneler Günü için mumdan yapılan çiçek buketi ürünleri hazırlıyor. 1 | 16

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Kübra Canbolat'ın yolu, iş ortağı olan ÇOMÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu Esra Baltaoğlu ile kesişti. 2 | 16

Mezun oldukları branşta işlerini sürdürmek yerine hayallerinin peşinden giden iki kadın girişimci, açtıkları atölyede tarak, ayna ve anahtarlık gibi kişiselleştirilmiş hediyelerin yanı sıra gerçeğini aratmayan mumdan yapılmış çiçek buketleri tasarlamaya başladı. 3 | 16