Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü tarihi nedir?

Hastalıkta başında bekleyen, bir öğütle hayatı değiştiren annelerimizin Anneler Günü için geri sayım başladı. Anne emeğinin hatırlanmasında büyük önem taşıyan bu anlamlı günü kaçırmak istemeyenler "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" sorusunu yöneltiyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Modern Anneler Günü'nün doğuşu:

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1908 yılında, Anna Jarvis adlı bir kadın, 1905’te ölen annesini anmak için bir anma günü düzenledi. Bu etkinlik, annelerin özverili ve sessizce yaptıkları fedakârlıkları takdir etmek amacıyla başladı.

Anna Jarvis'in kampanyaları sonucu, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, her Mayıs ayının ikinci Pazar gününü "Anneler Günü" olarak resmen ilan etti.

Türkiye’de kutlanmaya başlanması:

Türkiye’de Anneler Günü, ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlandı. Türk Kadınlar Birliği’nin önerisiyle bu özel gün, diğer ülkelerde olduğu gibi Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak benimsendi.