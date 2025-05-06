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Anneler Günü öncesi dikkat çeken artış: Gül fiyatları cep yakıyor!

Anneler Günü yaklaşırken güle yine yoğun rağbet olması bekleniyor. Ancak bu ilgi, gül fiyatlarını da yukarı çekmiş durumda. Türkiye'nin önemli gül üretim yerlerinden biri olan Adana'da gülün fiyatı 5 TL'yken; çiçekçiler ve çiçek sitelerinde 80-100 TL arasında alıcı buluyor.

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Anneler Günü öncesi dikkat çeken artış: Gül fiyatları cep yakıyor! - Resim: 1

Anneler Günü’ne sayılı günler kaldı. Bu özel günde annesini sevindirmek isteyenler, en çok gülü tercih ediyor.

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Anneler Günü öncesi dikkat çeken artış: Gül fiyatları cep yakıyor! - Resim: 2

Bu özel günde talebin artacak olması gül fiyatlarının da şimdiden güncellenmesine sebep oldu.

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Anneler Günü öncesi dikkat çeken artış: Gül fiyatları cep yakıyor! - Resim: 3

5 TL'den alıcı buluyor

Türkiye'nin önemli üretim yerlerinden Adana'da yerli gül bahçede 5 liradan alıcı buluyor. 

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Anneler Günü öncesi dikkat çeken artış: Gül fiyatları cep yakıyor! - Resim: 4

Gül bahçelerinde 5 TL'den satılan güllerin, kentlerdeki çiçekçilerde ortalama 100 TL'den satıldığı öğrenildi.

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