Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk: En büyük ilgi gül ve orkideye

Anneler Günü 'nde, annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarındaki çiçekçilerin yolunu tuttu.

Şişli'deki Halaskargazi Caddesi ve Taksim'de sokakta tezgah açan çiçekçiler, Anneler Günü için hazırladıkları buketleri satışa sundu. Bazı kişiler özenle hazırlanan çiçekleri satın alırken bazıları annelerinin sevdiği çiçeklerden buket yaptırdı.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayanlar, annelerine çiçek almak için adeta çiçekçilere akın etti. Anneler Günü'ne özel hazırlanan rengarenk çiçeklerin satışa sunulduğu mahalledeki çiçekçide uzun kuyruk oluştu.

Bahçelievler ve Zeytinburnu'ndaki çiçekçilerde de Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanırken esnaf da yoğun mesai yapıyor.