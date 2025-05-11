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Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk: En büyük ilgi gül ve orkideye

Anneler Günü dolayısıyla İstanbul’daki çiçekçilerde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Şişli, Taksim, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Ataşehir’de çiçekçilerde uzun kuyruklar oluşurken, esnaf satışlardan memnun kaldı. Gül, lale ve orkide en çok tercih edilen çiçekler arasında yer aldı. Çiçekçiler, annelerinin sevdiği çiçekleri almak isteyenlerin akınına uğradı.

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Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk: En büyük ilgi gül ve orkideye - Resim: 1

Anneler Günü'nde, annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarındaki çiçekçilerin yolunu tuttu.

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Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk: En büyük ilgi gül ve orkideye - Resim: 2

Şişli'deki Halaskargazi Caddesi ve Taksim'de sokakta tezgah açan çiçekçiler, Anneler Günü için hazırladıkları buketleri satışa sundu. Bazı kişiler özenle hazırlanan çiçekleri satın alırken bazıları annelerinin sevdiği çiçeklerden buket yaptırdı.

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Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk: En büyük ilgi gül ve orkideye - Resim: 3

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayanlar, annelerine çiçek almak için adeta çiçekçilere akın etti. Anneler Günü'ne özel hazırlanan rengarenk çiçeklerin satışa sunulduğu mahalledeki çiçekçide uzun kuyruk oluştu.

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Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk: En büyük ilgi gül ve orkideye - Resim: 4

Bahçelievler ve Zeytinburnu'ndaki çiçekçilerde de Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanırken esnaf da yoğun mesai yapıyor.

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