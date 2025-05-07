Anneler Günü, bu pazar kutlanacak. Bu özel güne günler kala, çiçek sektöründe de yoğun bir hazırlık sürüyor. Yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişmek için hummalı bir çalışma başlamış durumda.

Binbir emekle seralardan toplanan çiçekler, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere paketleniyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, yurt dışına kara yoluyla gidecek sevkiyatların tamamlandığını, yeni siparişlerin de hava yoluyla gönderildiğini kaydetti.

10 milyon dolarlık sipariş

Sektör açısından en önemli günlerden biri olduğunu ifade eden İsmail Yılmaz, bu yıl 75 milyon dalın üzerinde bir gönderimin söz konusu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "bunun da parasal değeri 10 milyon dolar civarında." dedi.