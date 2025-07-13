Antalya’da bir günde cumhuriyet tarihinin ziyaretçi rekoru kırıldı: Bir günde 100 bin yabancı ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 100 bin 646 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını belirterek, "Bu veri, son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.
Bu rakam, Temmuz ayları içinde son 5 yılın en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını belirtti.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.
2024 yılı ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya'mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor."
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Ersoy, başta sektör paydaşları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.