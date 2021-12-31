Antalya'da hasar tespit çalışmaları

Yağışın aralıklarla etkili olduğu Antalya merkez ve Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürütülüyor.

Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığını anlatan Alp, "Kumluca'da tahminimiz 2 bin dönüm seramızda su baskını yaşandı. Hortum ya da fırtınadan hasarımız yok. Çok şükür beklendiği kadar büyük hasarlar oluşmadı. Ekipler, çalışmasını sürdürüyor." dedi.