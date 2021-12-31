Antalya'da hasar tespit çalışmaları
Antalya'da su baskınlarından etkilenen seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Yağışın aralıklarla etkili olduğu Antalya merkez ve Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürütülüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kumluca'da su baskını yaşanan seralarda hasar tespit çalışması başlattı. Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, yağışların yavaş yavaş etkisini kaybettiğini söyledi.
Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığını anlatan Alp, "Kumluca'da tahminimiz 2 bin dönüm seramızda su baskını yaşandı. Hortum ya da fırtınadan hasarımız yok. Çok şükür beklendiği kadar büyük hasarlar oluşmadı. Ekipler, çalışmasını sürdürüyor." dedi.
Serik ilçesinde de küçük çilek serasının su aldığına değinen Alp, Kumluca'da Kum, Hacıveliler, Mavikent ve İncekum Mahallelerindeki seralarda su baskını görüldüğünü vurguladı.