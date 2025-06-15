Antalya'da termometreler 35 derece! Sınav sonrası öğrenciler soluğu denizde aldı
Haziranın gelmesiyle Antalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte, LGS sınavının ardından yerli ve yabancı birçok kişi Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Nem oranının yüzde 70’i bulduğu Antalya'da bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, kimileri gölgelerde dinlenmeyi tercih etti.
Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.