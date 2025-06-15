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Antalya'da termometreler 35 derece! Sınav sonrası öğrenciler soluğu denizde aldı

Haziranın gelmesiyle Antalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte, LGS sınavının ardından yerli ve yabancı birçok kişi Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Nem oranının yüzde 70’i bulduğu Antalya'da bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, kimileri gölgelerde dinlenmeyi tercih etti.

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Antalya'da termometreler 35 derece! Sınav sonrası öğrenciler soluğu denizde aldı - Resim: 1

Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

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Antalya'da termometreler 35 derece! Sınav sonrası öğrenciler soluğu denizde aldı - Resim: 2

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

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Antalya'da termometreler 35 derece! Sınav sonrası öğrenciler soluğu denizde aldı - Resim: 3

Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Antalya'da termometreler 35 derece! Sınav sonrası öğrenciler soluğu denizde aldı - Resim: 4

Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

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