Antalya'yı hortum vurdu! Zararın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı
Antalya Gazipaşa’da dün akşam saatlerinde etkili olan hortum ev ve seralara büyük zarar verdi. Hortum felaketinin boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca cam ve naylon seraların yerle bir olduğu görüldü.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yerleşim alanlarında büyük tahribata yol açtı.
Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi'nde etkili olan hortum, bazı evlerin çatısını uçurdu, seraları yerle bir etti.
Şiddetli rüzgârla birlikte oluşan hortum, önüne geleni adeta yıktı.
Bölgedeki vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu anlar da amatör kameralara saniye saniye yansıdı.