Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı

Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı ‘Şafak Ayini'nde tören düzenlendi. 1 | 10

Sabaha karşı 04.30'da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığı'nı anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi. 2 | 10

Ardından Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Kurmay Yarbay Özkan Çelik, Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. 3 | 10