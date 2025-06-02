AÖF sonuçları için bugün heyecan dorukta... Yeni haftanın ilk gününde sonuç beklentisi artmış durumda... On binlerce kişi Anadolu Üniversitesinin resmi sitesini sıklıkla kontrol ederken peş peşe gelen soru "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte mezun olacak adayları yakından ilgilendiren konu hakkında detaylı bilgiler...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuç tarihi hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. Anadolu Üniversitesinden konuya dair bir bilgi paylaşılmadı. Bir önceki sınavın sonuçları 8. gün saat 14.50 sularında ilan edilmişti. O nedenle gözler bugüne çevrilmiş durumda...

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