AÖF sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Haftanın ilk gününde AÖF sonuçlarına ilgi bir hayli yoğun... Öğrenciler pazartesi günü sonuçların ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. AÖF sitesi sık sık kontrol edilirken peş peşe gelen soru "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte olası tarih...
AÖF final sınavlarının üzerinden bugün itibarıyla 8 gün geçti. Yeni haftaya girilmesi ile birlikte sonuç tarihi araması epey yapılıyor. Özellikle mezun olmaya yakın öğrenciler "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihlerini paylaşmadı. Bir önceki ara sınav 6-7 Aralık'ta gerçekleşti sonuçlar 16 Aralık'ta duyuruldu. Olası final sonuç tarihi olarak 27 Ocak öne çıkıyor.
Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.