AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavları gerçekleşti. Sınavın üzerinden 1 hafta geçti ve sonuç aramaları sıklaştı. Sonuçlar genellikle on gün içinde açıklanırken yoğun şekilde "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte detaylar...
AÖF sınav sonuçları binlerce açık öğretim fakültesi öğrencilerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle mezun olacak adaylar sonuç tarihine bir an önce ulaşmak istiyor. Sınavın üzerinden bugün itibarıyla tam 1 hafta geçti ve "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu sonuçları hakkında üniversiteden bir duyuru yapılmış değil. Geçen sınav 21 Nisan'da sona ermiş sonuçlar 28 Nisan'da ilan edilmişti. Aynı süreç işlerse AÖF final sonuçlarının 2 Haziran Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı yaz okulu sınavı için takvim belli oldu. AÖF öğrencileri, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yaz okulu sınavına katılacak.