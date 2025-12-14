AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeni haftada sonuçlar açıklanacak mı?
AÖF sonuçları için heyecan dorukta... Yeni dönemin ilk sınavı gerçekleşti ve özellikle bu sene programa yazılanlar tarihleri sıkça araştırıyor. Net tarihin belirtilmemesi nedeniyle öğrenciler "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
AÖF güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık tarihinde yapıldı. Öğrenciler 1 haftanın ardından sonuç tarihini iyice aratmaya başladı. Yeni haftadan beklentiler bir hayli yüksek ve "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 13 Aralık tarihinde olacak.
Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.