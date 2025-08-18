AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF yaz okulu sonuç tarihi belli oldu mu?
AÖF yaz okulu sonuç tarihi özellikle mezun olmaya yakın adayların gündeminde yer alıyor. Hafta sonu gerçekleşen sınavın sonuç tarihine ilişkin bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu sebeple "AÖF sonuçları ne zaman açıklanır" sorusu sıkça geliyor.
AÖF yaz okulu sınavı hafta sonu gerçekleşti. On binler sınavda ter dökerken sonuç tarihi araması haftanın ilk gününde bir hayli yoğun... Adaylar konu hakkında fikir sahibi olmak amacıyla "AÖF sonuçları ne zaman açıklanır" sorusunu yükseltiyor.
AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sonuçları için Anadolu Üniversitesinden tarih paylaşımı gelmedi. Son sınav 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve sonuçlar 3 Haziran'da açıklandı. Bu süre hesap edildiğinde yaz okulu sınav sonuçlarının 25 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.