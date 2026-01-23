AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF sonuç tarihi aramaları bugün daha da hızlanmış durumda... Hafta sonuna girilirken Anadolu Üniversitesi'nden duyuru bekleniyor. Bir önceki süreç ile ilgili bilgi almaya çalışanlar "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...