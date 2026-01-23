AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
AÖF sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Özellikle mezun olacaklar için heyecan katsayısı bir hayli yüksek... Haftanın son günü olması itibarıyla sonuç beklentisi artmış durumda... Israrla yöneltilen soru "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
AÖF sonuç tarihi aramaları bugün daha da hızlanmış durumda... Hafta sonuna girilirken Anadolu Üniversitesi'nden duyuru bekleniyor. Bir önceki süreç ile ilgili bilgi almaya çalışanlar "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihlerini paylaşmadı. Bir önceki ara sınav 6-7 Aralık'ta gerçekleşti sonuçlar 16 Aralık'ta duyuruldu. Olası final sonuç tarihi olarak 27 Ocak öne çıkıyor.
Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir