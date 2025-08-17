AÖF soruları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu soru ve cevap anahtarı tarihi belli mi?
AÖF yaz okulu sınavı bugün gerçekleşiyor. On binler sınavda ter dökecek ve ardından soru ve cevap anahtarı tarihi araştırılmaya başlanacak. Peki, AÖF soruları ne zaman açıklanır?
Başarısız dersleri telafi etmek, not ortalamasını yükseltmek ve mezuniyet sürecini hızlandırmak için AÖF öğrencileri yaz okulu sınavına giriyor. Bugün yine on binler sınava katılacak. Sınavların olmazsa olması soru ve cevap anahtarı... Sonuç varsayımı için kritik öneme sahip soruların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte beklentiler...
AÖF soruları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu soru ve cevap anahtarı için tarih verilmedi. Fakat Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavlarının soruları genellikle bir gün sonra erişime açılıyor. Bu nedenle gözler 18 Ağustos tarihinde olacak.
Anadolu Üniversitesi tarafından sonuç tarihi de henüz paylaşılmış değil.