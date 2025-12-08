AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman duyurulacak?
AÖF güz dönemi ara sınavı hafta sonu gerçekleşti. Öğrenciler iki gün boyunca oturumlarda ter dökerken soru ve cevapların yayımlanma tarihi gündem olmuş durumda... Bir yandan sorular incelenmek istenirken bir yandan da sonuç tarihi aramaları hızlanmış durumda...
AÖF'ün yeni dönem ilk sınavları geride kaldı. Yüz binler hafta sonu sınav binalarına akın etti. Oturumların bitişi ile birlikte sorular ve sonuçlar merak edilmeye başlandı. On binler şimdi "AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı", "AÖF sonuçları ne zaman duyurulacak" diye soruyor.
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihini açıklamadı. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 13 Aralık tarihinde olacak.
AÖF soru ve cevapları hangi tarihte açıklanacak?
AÖF soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ile ilgili duyuru yapılmadı. Bugün ya da yarın soruların erişime açılması bekleniyor.