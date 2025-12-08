AÖF'ün yeni dönem ilk sınavları geride kaldı. Yüz binler hafta sonu sınav binalarına akın etti. Oturumların bitişi ile birlikte sorular ve sonuçlar merak edilmeye başlandı. On binler şimdi "AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı", "AÖF sonuçları ne zaman duyurulacak" diye soruyor.