"AÖF soruları ve cevapları" bahar dönemi final sınavının bitişiyle birlikte en çok aratılan konu olacak. Binlerce kişinin ortak sorusu ise "AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte bir önceki sınav süreci ile ilgili ayrıntılar...

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