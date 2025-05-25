AÖF soruları ve cevapları anahtarı açıklandı mı? AÖF soruları ve anahtarı ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sıkça yöneltilen soru ise "AÖF soruları ve cevapları anahtarı açıklandı mı" şeklinde oluyor.
"AÖF soruları ve cevapları" bahar dönemi final sınavının bitişiyle birlikte en çok aratılan konu olacak. Binlerce kişinin ortak sorusu ise "AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte bir önceki sınav süreci ile ilgili ayrıntılar...
AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
AÖF soruları ve cevaplarının açıklanma tarihi hakkında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden bir duyuru yapılmadı. Anadolu Üniversitesi'nin 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlediği AÖF bahar dönemi ara sınavlarının soru ve cevap anahtarları, sınavların tamamlanmasının ardından 21 Nisan 2025 tarihinde ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılmıştı. Bu nedenle AÖF bahar dönemi final sınavlarının soru ve cevaplarının 26 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor?
AÖF sonuçları ile ilgili net tarih paylaşılmış değil. Sonuçlar genellikle 10 gün içinde erişime açılıyor.