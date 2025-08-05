AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Alttan dersi olan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavında ter dökerken mezun olmaya kın öğrenciler için bu sınav büyük bir önem taşıyor. Sınava çok az bir süre kalırken sınav giriş belgesi aramaları sıklaştı. Tam tarihi öğrenmeye çalışanların sıkça başvurduğu soru ise "AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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