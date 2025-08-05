AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF öğrenciler 16 Ağustos'u iple çekerken bir yandan da sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Şu sıralar binlerce kişinin kafasını meşgul eden konulardan biri de AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi... Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
Alttan dersi olan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavında ter dökerken mezun olmaya kın öğrenciler için bu sınav büyük bir önem taşıyor. Sınava çok az bir süre kalırken sınav giriş belgesi aramaları sıklaştı. Tam tarihi öğrenmeye çalışanların sıkça başvurduğu soru ise "AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" şeklinde...
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl 17 Ağutos'ta gerçekleşen sınavın giriş belgeleri 8 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sınav giriş belgelerinin 7 Ağustos'ta erişime açılması beklenir.