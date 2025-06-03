AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF bütünleme sınavı (büt) var mı?

AÖF Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. AÖF sonuçları 9. gün adayların erişime açıldı. Bazı öğrenciler sınavlarda başarısız olurken yaz okulu sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Adayların diğer yanıt aradığı konu ise bütünleme sınavları... İşte sürece dair bilgiler... 1 | 3

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmıyor. AÖF yaz okulu sınav tarihleri ise takvimde yer almıştı. Buna göre yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek. 2 | 3