AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi sınavları 19-20 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav hazırlıkları sürerken öğrenciler sınav giriş belgesi araştırması içerisinde... Günler ilerledikçe "AÖL sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
AÖL sınav giriş belgeleri şu sıra öğrencilerin gündeminde... 3. dönem sınavına hazırlananları heyecan sararken Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu bekleniyor. Sıkça gelen soru "AÖL sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" şeklinde...
AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav giriş belgesi MEB'in duyurusuna göre 14 Temmuz'da öğrencilerin erişimine açılacak.
AÖL sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav takvimini açıkladı. Sınavlar, Temmuz ayının üçüncü haftasında üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Buna göre, AÖL 3. dönem sınavları şu şekilde uygulanacak:
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü, saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü, saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü, saat 10.00