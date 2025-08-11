AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Temmuz tarihleri arasında sınava giren adaylar bu soruya cevap arıyor. MEB sonuç tarihini daha önce duyurmuştu. İşte ayrıntılar...
AÖL sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken her geçen gün "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının daha önce ilan ettiği sonuç tarihi...
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
19-20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 14 Ağustos'ta açıklanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.