AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği tarih...
AÖL sınav sonuçlarına çok az süre kaldı. Öğrenciler tarihleri araştırmaya başladı. Binlerce kişi her gün "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte MEB'in öğrencilere geçtiği tarih...
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem yazılı sınavı 19-20 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Soru ve cevaplara yayımlanırken sıra geldi sonuçlara... Yüz binlerce kişi tam tarihe odaklanırken henüz sonuç zamanını bilmeyenler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık öğretim okullarında öğrenim gören adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.