AÖL sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem yazılı sınavı 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Sınav bitiş saatinden itibaren sonuç tarihi aramaları başladı. Günler ilerledikçe sorgulamalar da hızlanıyor. Herkesin aklındaki soru: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sonuç tarihi aramaları sıklaşıyor. Sınavın üzerinden yaklaşık 1 hafta geçerken öğrenciler ısrarla "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği o tarih...
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık öğretim okullarında öğrenim gören adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.