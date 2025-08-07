AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak?
Açıköğretim lise öğrencileri temmuz ayında AÖL 3. dönem sınavına girdiler. Şimdi MEB'in sonuç duyurusu bekleniyor. Yüz binlerce kişinin bir kısmı sonuç tarihi bilgisine ulaşamazken sıkça yöneltilen soru "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
AÖL sonuç tarihi araması günbegün artıyor. Özellikle mezun olmaya yakın öğrenciler bir an evvel sonuçlara ulaşmak istiyor. Heyecan katlanırken net tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar "AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak" sorusunu sıkça dile getiriyor.
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
19-20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 14 Ağustos'ta açıklanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.