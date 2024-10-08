Araç almak için kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Tarih belli oldu, taşıt kredisinde faiz düşüyor Kredi çekip araba almak isteyenler, uzun zamandır taşıt kredisi faizlerinin düşmesini bekliyordu. Sonunda beklenen sinyal Merkez Bankası'ndan geldi. TCMB'nin anketine göre taşıt kredilerinde sıkılaşma yılın son çeyreğinde sona erecek. Taşıt kredilerinde faizin düşmesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek, hangi banka ne kadar taşıt kredisi veriyor, 400 bin liranın geri ödemesi ne kadar? Merak edilen tüm detaylar belli oldu.

Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaşmaya gitmesi, kredi faiz oranlarının artmasına neden olmuştu. Ancak Merkez, yayımladığı son ankette sıkılaşmasının yılın son çereğinde biteceğine işaret etti. Bu haber kredi çekip araba almak isteyenleri heyecanlandırdı. 1 | 6

Merkez Bankası’nın 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre bankalar son çeyrekte konut kredisi standartlarında gevşemeyi ve taşıt kredilerinde sıkılaşmayı sona erdirmeyi düşünüyor. Ancak ihtiyaç kredilerinde sıkılaşmanın devam edeceği öngörülüyor. Sıkılaşmasının sona ermesi ile taşıt kredilerine talebin yeniden artacağı düşünülüyor. 2 | 6

Taşıt kredilerinde faizin düşmesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? Milliyet'in haberine göre, sıkılşama ve faiz oranları ikinci el otomobil piyasasındaki durağanlığın en önemli sebelerinden biriydi. Yüzde 4'e kadar yükselen taşıt kredisi faizlerinin 3.50 seviyelerine gerilemesi bile ikinci el satışlarda hareketlilik sağladı. 3 | 6