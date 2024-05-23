Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Yeni uygulama e-Devlet'te... Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geldi. Telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek. Peki, e-Devlet Mobil'den kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? e-Devlet Kaza Tutanağı nedir?

e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor. 1 | 5

Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor. 2 | 5

Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten nasıl doldurulur? 1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.

2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.

3- Bulunulan konum giriliyor.

4- Araç bilgileri giriliyor.

5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.

6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.

7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor. 3 | 5