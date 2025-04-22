Araştırma raporu ortaya koydu: Türkiye'de en çok o mesleklerde eleman aranıyor!

1. Garson Garsonluk, en çok açık iş ilanının olduğu mesleklerin başında yer aldı. 1 | 10

2. Makineci (Dikiş) Garsonluğun, ardından makineci en çok eleman aranan meslek oldu. 2 | 10

3. Satış Danışmanı Satış danışmanlığı da listede üçüncü sırada yerini aldı. 3 | 10