Araştırma raporu ortaya koydu: Türkiye'de en çok o mesleklerde eleman aranıyor!
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu yayımlandı. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağlanarak hazırlanan raporda, en çok açık iş ilanının olduğu meslekler dikkat çekti. Garsonluk, en çok açık iş ilanın olduğu meslekler listesinde başı çekerken; onu makineci, satış danışmanı, temizlik görevlisi takip etti. Açık işlerde en fazla aranan beceriler "yeterli mesleki ve teknik bilgi" ile "fiziki ve bedensel yeterlilik oldu. İşte Türkiye'de en çok açık iş ilanı olan meslekler...
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1. Garson
Garsonluk, en çok açık iş ilanının olduğu mesleklerin başında yer aldı.
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2. Makineci (Dikiş)
Garsonluğun, ardından makineci en çok eleman aranan meslek oldu.
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3. Satış Danışmanı
Satış danışmanlığı da listede üçüncü sırada yerini aldı.
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4. Temizlik Görevlisi
Temizlik görevliliği de en çok açık iş alanı olan mesleklerden.
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