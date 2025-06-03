Arefe günü AVM'ler açık mı? Arife günü ve bayramda AVM çalışıyor mu? Çalışma saatleri neler?
Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 5 Haziran Perşembe günü arefe… Bayram tatiline sayılı günler kala vatandaşlar bazı sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Ziyaretçi akınına uğrayan AVM'lerin arife günü ve bayram günlerinde çalışma saatleri sıklıkla sorgulanıyor. En çok yöneltilen soru "Arife günü ve bayramda AVM'ler açık mı" şeklinde...
İslam dünyası Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Vatandaşlar 4 buçuk gün tatil imkanı bulacak. Bayram öncesi AVM'lerin çalışma durumu merak ediliyor. Ailesiyle, arkadaşıyla AVM'lere gitmek isteyenler "Arefe günü AVM'ler açık mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Arefe günü AVM'ler açık mı?
AVM'ler arife gününde normal işleyişine devam edecek. Bayram alışverişinin yoğun olduğu arife günlerinde AVM'ler saat 10.00'da açılıyor ve saat 22.00'de kapanıyor.
Bayramda AVM'ler açık mı?
AVM'lerin bayramda açılış kapanış saatleri değişebiliyor. Bazı illerde AVM'ler bayramın ilk günü hizmet vermezken bayramın ikinci günü normal çalışma saatlerine geri dönülüyor. Bayramın ilk günü çalışma saatleri ise genellikle 14.00-22.00 oluyor.