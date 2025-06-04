Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü hangi ibadetler yapılır? Arefe gününde hangi dualar edilir?

İslam alemi Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi olan arefe gününü fırsat bilip ibadetlerle geçirmek istiyor. Allah'tan af dileyip huzura ermek için vatandaşlar nasıl bir yol izlemek gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu vesile ile "Arefe günü oruç tutulur mu" "Arife günü hangi ibadetler yapılır" soruları peş peşe geliyor.

Arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar nelerdir?

1. Oruç Tutmak:

Arefe günü oruç tutmak, İslam inancına göre geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret sayılıyor. Bu nedenle Müslümanlar, Arefe gününü oruçla geçirmek için araştırmalar yapıyor. Özellikle Kurban Bayramı’ndan bir gün önce tutulan bu oruç, manevi olarak büyük bir kazanç olarak görülüyor.

2. Namazlar:

Arefe gününde kılınabilecek nafile namazlar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tesbih namazı, şükür namazı ve kuşluk (duha) namazı bu günde sıkça tercih edilen ibadetler arasında yer alıyor. Bu namazlar, hem Allah’a şükran ifade etmenin hem de manevi huzura kavuşmanın bir yolu olarak görülüyor.

3. Dualar ve Zikirler:

Arefe gününde okunması tavsiye edilen dualar ve zikirler arasında özellikle “Allahümme’c’al fi kalbi nûran…” duası ile “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh…” zikri yer alıyor.