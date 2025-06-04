Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü hangi ibadetler yapılır? Arefe gününde hangi dualar edilir?
Müslümanlar için arefe günleri büyük bir önem arz ediyor. Bayramın habercisi olarak kabul edilen arife günlerini, İslam dinine gönül vermiş müminler ibadetlerle geçiriyor. Arife gününe 1 gün kaldı ve sıklıkla yinelenen sorular, "Arefe günü oruç tutulur mu", "Arife günü hangi ibadetler yapılır" şeklinde... İşte detaylar...
İslam alemi Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi olan arefe gününü fırsat bilip ibadetlerle geçirmek istiyor. Allah'tan af dileyip huzura ermek için vatandaşlar nasıl bir yol izlemek gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu vesile ile "Arefe günü oruç tutulur mu" "Arife günü hangi ibadetler yapılır" soruları peş peşe geliyor.
Arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar nelerdir?
1. Oruç Tutmak:
Arefe günü oruç tutmak, İslam inancına göre geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret sayılıyor. Bu nedenle Müslümanlar, Arefe gününü oruçla geçirmek için araştırmalar yapıyor. Özellikle Kurban Bayramı’ndan bir gün önce tutulan bu oruç, manevi olarak büyük bir kazanç olarak görülüyor.
2. Namazlar:
Arefe gününde kılınabilecek nafile namazlar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tesbih namazı, şükür namazı ve kuşluk (duha) namazı bu günde sıkça tercih edilen ibadetler arasında yer alıyor. Bu namazlar, hem Allah’a şükran ifade etmenin hem de manevi huzura kavuşmanın bir yolu olarak görülüyor.
3. Dualar ve Zikirler:
Arefe gününde okunması tavsiye edilen dualar ve zikirler arasında özellikle “Allahümme’c’al fi kalbi nûran…” duası ile “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh…” zikri yer alıyor.
4. İhlas Suresi Okumak:
İhlas Suresi’ni Arefe günü 1000 kez okumak, günahların affına ve duaların kabulüne vesile olması ümidiyle uygulanan özel bir ibadettir.
5. Teşrik Tekbirleri:
Arefe sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirilir. Bu tekbirler, bayram günlerinin ruhuna uygun şekilde yapılır. Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
6. İstiğfar ve Tövbe:
Günahların bağışlanması için Arefe günü bolca istiğfar etmek önemlidir. “Estağfirullahe’l-azim ve etûbü ileyh” gibi tövbe dualarıyla af dilemek, bu günün anlamını derinleştirir.
7. Sadaka Vermek ve Kabir Ziyareti:
İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve sadaka vermek, Arefe gününde yapılması gereken önemli ibadetler arasında yer alır. Bu davranış, hem bireysel hem de toplumsal bir rahmet kapısıdır. Arefe günü kabir ziyareti yapılabilir. Mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okumak, özellikle Yasin suresi ve Fatiha suresiyle vefat edenler için dua etmek sünnettir.