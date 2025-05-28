Arefe günü tatil mi? Arife günü yarım gün mü, tam gün mü tatil? Arefe gününde okul var mı?

Kurban Bayramı için heyecan başladı. Bayram 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak. Bir gün öncesi ise arefe günü... Vatandaşlar arefe gününün tatil olup olmadığını merak ederken "Arefe günü tatil mi" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte detaylar...

Arefe günü okul var mı?

Arefe günü resmi olarak yarım gün tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında mesai, öğle saatine kadar devam ediyor; öğleden sonra ise tatil uygulanıyor. Özel sektör çalışanlarının durumu ise işverenin takdirine bağlı olarak değişebiliyor.