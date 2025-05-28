Arefe günü tatil mi? Arife günü yarım gün mü, tam gün mü tatil? Arefe gününde okul var mı?
Kurban Bayramı gelecek hafta cuma günü kutlanacak ve 5 Haziran günü ise arafe günü... Arefe günü için baz vatandaşlarda kafa karışıklığına sebep olurken sıklıkla "Arefe günü tatil mi" sorusu geliyor.
Kurban Bayramı için heyecan başladı. Bayram 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak. Bir gün öncesi ise arefe günü... Vatandaşlar arefe gününün tatil olup olmadığını merak ederken "Arefe günü tatil mi" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte detaylar...
Arefe günü okul var mı?
Arefe günü resmi olarak yarım gün tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında mesai, öğle saatine kadar devam ediyor; öğleden sonra ise tatil uygulanıyor. Özel sektör çalışanlarının durumu ise işverenin takdirine bağlı olarak değişebiliyor.
Arefe günü okul var mı?
Arefe günü yarım gün resmi tatil. Bu nedenle sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'te bayram tatiline çıkacaklar.