Arefe günü tatil mi? Arife günü yarım gün mü, tam gün mü tatil? Arefe gününde okul var mı?

Kurban Bayramına sadece 6 gün kalmış durumda... Yeni haftaya girilirken vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için bazı sorulara cevap arıyor. Binlerce kişinin sıkça yönelttiği soru ise "Arefe günü tatil mi" şeklinde... Öğrenciler ise "Arife günü okul var mı" diye soruyor. 1 | 3

Arefe günü tatil mi? Arefe günü resmi olarak yarım gün tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında mesai, öğle saatine kadar devam ediyor; öğleden sonra ise tatil uygulanıyor. Özel sektör çalışanlarının durumu ise işverenin takdirine bağlı olarak değişebiliyor. 2 | 3