Arefe günü tatil mi, okul var mı? Arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil?

Kurban Bayramı 6 Mayıs Cuma günü kutlanacak. 5 Mayıs ise arefe günü... Bayram yaklaşırken öğrenciler ve velilerden "Arefe günü tatil mi, okul var mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte konuya dair bilgiler...

Arefe günü yarım gün resmi tatil. Bu nedenle sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'te bayram tatiline çıkacaklar.

Okullar erken mi kapanacak?

23 Mayıs 2025 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığından okulların erken kapanacağı yönünde resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de böyle bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.