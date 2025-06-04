Arefe günü (yarın) noter açık mı? Arife günü ve bayramda noterler çalışıyor mu?
İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Yarın arefe günü ve bazı sorulara cevap aranıyor. Özellikle sözleşme ve belge onayı, vekaletname düzenleme gibi işlem yapacak olanlar noterlerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Bu sebeple "Arefe günü (yarın) noter açık mı" sorusuna yanıt aranıyor.
Kurban Bayramı arefe günü yarın... Arefe günü ülkemizde yarım gün resmi tatil... Bu sebepler firmaların, ve kamu kurumlarının çalışma saatleri sıklıkla kontrol ediliyor. Noterler de bunlardan bir tanesi... Şimdi binlerce kişi bilgi almak adına "Arefe günü (yarın) noter açık mı" diye soruyor.
Arife günü noterler açık mı?
2025 Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran Perşembe günü, noterler sabah 09:00'dan öğle 13:00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise noterler ve nöbetçi noterler kapalı olacak.
Bayramda noterler açık mı?
Bayram süresince, yani 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında, noterler kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak. Noterlik hizmetleri, 10 Haziran Salı günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek.