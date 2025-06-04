Arefe günü (yarın) noter açık mı? Arife günü ve bayramda noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı arefe günü yarın... Arefe günü ülkemizde yarım gün resmi tatil... Bu sebepler firmaların, ve kamu kurumlarının çalışma saatleri sıklıkla kontrol ediliyor. Noterler de bunlardan bir tanesi... Şimdi binlerce kişi bilgi almak adına "Arefe günü (yarın) noter açık mı" diye soruyor. 1 | 3

Arife günü noterler açık mı? 2025 Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran Perşembe günü, noterler sabah 09:00'dan öğle 13:00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise noterler ve nöbetçi noterler kapalı olacak. 2 | 3