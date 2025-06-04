Arefe günü (yarın) PTT açık mı? Arife günü ve Bayramda PTT çalışıyor mu?

Kargo ve posta hizmetleri, bankacılık işlemleri, devlet destekleri ve sosyal hizmet ödemeleri için vatandaşlar PTT'yi kullanıyor. Yarın arife günü olması vesilesiyle bu kurumun açık olup olmadığı merak ediliyor. Arefe günü ve bayramda PTT açık mı? İşte yanıtı... 1 | 3

Arife günü PTT açık mı? Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki arefe günü (5 Haziran 2025 Perşembe), PTT şubeleri ve kargo birimleri sabah saatlerinden öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Genellikle saat 12.30’a kadar işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle vatandaşların resmi işlerini erken saatlerde halletmesi öneriliyor. 2 | 3