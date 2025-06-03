Arefe günü (yarın) ve bayramda bankalar açık mı? Arife günü bankalar çalışıyor mu?

Bankalarda işi olanlar dikkat! Kurban Bayramı tatili 4 buçuk gün olarak açıklandı. Para çekme, fatura ödeme veya diğer bankacılık işlemleri için bankaları tercih edenler bayram yaklaşırken " Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı" sorusuna cevap arıyor. 1 | 4

Arefe günü bankalar açık mı? Resmi takvime göre 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefe günü olarak geçiyor ve kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanıyor. Bu kapsamda bankalar da sabah saatlerinde açık olacak, ancak öğleden sonra kapalı olacak. Vatandaşların bankacılık işlemleri için arefe günü öğle saatine kadar şubeleri kullanmaları gerekiyor. 2 | 4

Bayram boyunca bankalar kapalı olacak Kurban Bayramı, 6 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihler arasında bankalar kapalı olacak. Şubeler hizmet vermeyecek. 3 | 4