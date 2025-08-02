Arı kovanından şifa arayışı... Havasını soluyorlar
Gaziantep'te girişimci arıcılar tarafından kurulan merkezde, bazı rahatsızlıklarda tedaviyi olumlu etkilediği öne sürülen 'apiterapi' uygulamaları yapılıyor. Peki apiterapi nedir, hangi hastalıklara iyi geliyor?
Gaziantep'te arıcılık yapan 56 yaşındaki Mehmet Uçar ve 44 yaşındaki Mehmet Culha, 2 yıl önce gezi için gittikleri İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini kurmak için kolları sıvadı.
İHA’nın haberine göre; iki arkadaş tüm hazırlıklarını tamamladıkları merkezi açmanın sevincini yaşıyor.
Arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan 'apiterapi'nin astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığa iyi geldiği öne sürülüyor.
Terapi odası ve arı yatağı ismi verilen odada arı kovanından gelen havanın solunması ve arının kanat sesleriyle kişilere rahatlatıcı etki sağlanan merkez vatandaşlardan ilgi görüyor.
Aynı zamanda Gaziantep Bal Üreticileri Birliği olarak da çalışmalar yürüten Uçar ve Culha, arı havası tedavi yönteminin yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Emekli akademisyen Mehmet Ali Kutlu, arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapinin, astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıktığını söyledi.
Apiterapinin insan sağlığına faydalarının tüm dünyada bilimsel olarak kabul edildiğini ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede bu tedavi yönteminin 25 yıldır uygulandığını savunan Kutlu, “Son yıllarda ise Türkiye'de yavaş yavaş bu tedavi yöntemi tanınmaya başlandı. Türkiye'de maalesef tam teşekküllü bir tedavi bulunmamaktadır. Çünkü kurulum şartları biraz ağır ve bundan dolayı henüz yeni yeni bu alanda çalışmalar var" dedi.
Kutlu, Çin, Japonya, Rusya ve ABD'de apiterapi uygulamalarının yapıldığı polikliniklerin bulunduğunu dile getirdi.