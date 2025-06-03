Arife günü borsa açık mı? Bayramda borsada işlem yapılacak mı?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Borsa yatırımcıları şu sıra arefe günü ve bayramda Borsa İstanbul'da hisse alım-satım yapılıp yapılmayacağı konusunda kafalardaki soru işaretini yok etmek adına "Arefe günü ve bayramda borsa açık mı" diye soruyor.

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