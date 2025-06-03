Arife günü borsa açık mı? Bayramda borsada işlem yapılacak mı?
Arefe günü tarım gün tatil olması nedeniyle borsada işlem yapacak olanlar Borsa İstamnul'un durumunu sorguluyor. Özellikle hisse senedi trade edenler "Arife günü borsa açık mı" sorusunu sıklaştırmış durumda... Öte yandan bayramda da işlem yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.
Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Borsa yatırımcıları şu sıra arefe günü ve bayramda Borsa İstanbul'da hisse alım-satım yapılıp yapılmayacağı konusunda kafalardaki soru işaretini yok etmek adına "Arefe günü ve bayramda borsa açık mı" diye soruyor.
Arefe günü borsa açık mı?
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe Günü, Borsa İstanbul yarım gün açık olacak ve işlemler saat 13:00'e kadar gerçekleştirilecek.
Bayramda borsa işlemleri yapılıyor mu?
6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatili nedeniyle dört gün boyunca kapalı olacak. Bu süre zarfında hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında herhangi bir seans yapılmayacak.
Borsa işlemleri 10 Haziran Salı günü itibarıyla yapılacak.